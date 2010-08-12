У американця в легені виріс горох

Американські лікарі виявили, що затемнення в легені пацієнта викликане пророслою горошиною, повідомляє Boston Herald.

Житель міста Брюстер в штаті Массачусетс Рон Зведений (Ron Sveden) протягом тривалого часу страждав емфіземою легенів. За словами американця, його стан погіршав 30 травня 2010 року.

Хворий був доставлений в лікарню Кейп-Код (Сарі Cod Hospital). У пацієнта значно знизився тиск і надходження кисню в тканини. Лікарі виявили, що ліва легеня хворого спалась. Крім того, у нього з`явилися симптоми зневоднення організму, а також розвинулася пневмонія.

Зробивши пацієнтові рентгенограму грудної клітки, медики виявили на знімку невеликий просвіт в лівій легені. Протягом двох тижнів пацієнт здавав аналізи на різні види раку, проте їх результати були негативними. Вивчивши зразки тканини, узяті з новоутворення в легені, один з лікарів прийшов до висновку, що це горох.

Чужорідне тіло було видалене з легені пацієнта в ході хірургічного втручання. Після операції стан пацієнта покращав. За словами медиків, він міг випадково вдихнути горошину під час їжі, після чого вона проросла в тканині легені.

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