Під Судаком потонула жінка, заплутавшись у риболовецьких сітках
12:14, 12 серпня 2010Країна
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На дикому пляжі в бухті Чалки (район с. Прибережне, Судак, АРК), заплутавшись у риболовецьких сітках, потонула жінка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, рятувальник, що прибули на місце трагедії, встановили, що на поверхні моря на відстані 40 м від берега в риболовецьких сітках знаходиться труп жінки. На вигляд загиблій 50-55 років, була вдягнена в синьо-біло-фіолетовий відкритий купальник.
За допомогою катера "Амур" тіло дістали із сіток і доставили на берег.
На даний момент встановлюється особа загиблої.
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