Під Судаком потонула жінка, заплутавшись у риболовецьких сітках

На дикому пляжі в бухті Чалки (район с. Прибережне, Судак, АРК), заплутавшись у риболовецьких сітках, потонула жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, рятувальник, що прибули на місце трагедії, встановили, що на поверхні моря на відстані 40 м від берега в риболовецьких сітках знаходиться труп жінки. На вигляд загиблій 50-55 років, була вдягнена в синьо-біло-фіолетовий відкритий купальник.

За допомогою катера "Амур" тіло дістали із сіток і доставили на берег.

На даний момент встановлюється особа загиблої.