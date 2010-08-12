Чадний газ від пожеж у Росії «розповзається» північною півкулею

Сильні лісові пожежі в центральній Росії, в Сибіру і на заході Канади викидають в атмосферу гігантські обсяги забруднюючих речовин, які поширюються далеко за межі державних кордонів, - фахівці НАСА простежили, як чадний газ від пожеж розповзається по всій північній півкулі планети. Про це повідомляє РІА «Новости».

Чадний газ - монооксид вуглецю - є одним з найтоксичніших компонентів отруйного «супу», який викидається в атмосферу під час пожеж. Крім того, він стимулює утворення ще токсичнішого озону. Піднімаючись в атмосферу, чадний газ захоплюється нижніми шарами так званих висотних струменевих течій і швидко переноситься між континентами.

Інфрачервоний сенсор AIRS (Atmospheric Infrared Sounder), встановлений на борту супутника НАСА "Аква", дозволив простежити, як монооксид вуглецю рухається з вогнищ пожеж, і як з часом змінюється його концентрація на висотах близько 5,5 кілометра.

На підготовленому в Лабораторії реактивного руху (JPL) НАСА короткому відеоролику видно, як області з високою концентрацією чадного газу - близько 160 частин на мільярд – поширюючись з вогнищ пожеж у центрі Росії і в Канаді, поступово утворюють кільце, що оперізує на середніх широтах усю північну півкуля.

Раніше вчені, які працюють з даними AIRS, повідомили, що загальна кількість чадного газу (CO) в атмосфері над європейською частиною території Росії, де горять тисячі гектарів лісів і торф`яників, щодня збільшується на 700 тисяч тонн.

Так, на 1 серпня 2010 року загальна маса CO в атмосфері над Росією перевищила 15 мільйонів тонн і впритул наблизилася до рекордних значень 2002 року, коли так само різко збільшилося число торф`яних пожеж. Причому обсяги викидів чадного газу в повітря вже 11 днів тому росли зі швидкістю, що приблизно втричі перевищує показник восьмирічної давності .

За даними на 11 серпня, супутники НАСА "Терра" і "Аква" зареєстрували на території Росії 494 вогнища пожеж. Найбільше "гарячих точок" - 136 - супутники зафіксували в Свердловській області. В число "лідерів" також потрапили Нижегородська область і Якутія із 60 і 52 вогнищами відповідно, а також Ханти-Мансійський автономний округ, на території якого сенсори MODIS зафіксували 33 вогнища пожежі.

За повідомленнями МНС РФ, на території Росії вчора було зафіксовано 612 пожеж на загальній площі понад 92 тисячі гектарів.