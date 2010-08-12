У лісах Росії біля ЧАЕС перевищення рівня радіації немає

У лісах Росії, забруднених після аварії на ЧАЕС, перевищення рівня радіації не допущено.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив керівник Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС РФ Володимир СТЕПАНОВ.

За його словами, за останню добу спеціальні лабораторії продовжили моніторинг радіаційної обстановки в лісах, де було зараження радіацією після Чорнобильської катастрофи.

«Перевищення рівнів не допущено. Крім того, на території цих суб`єктів РФ всі пожежі, які виникають, гасяться в день виникнення», - сказав В.СТЕПАНОВ.

Він повідомив, що на території РФ за останню добу тривало стійке зниження кількості площ природних пожеж. Зокрема, найефективніше ця робота проводилася в Республіці Марій Ел, Республіці Мордовія, а також у Пензенській, Московській, Рязанській і Володимирській областях.

Всього за добу площа природних пожеж у Росії скоротилася на 10 тис. га. Зокрема, в Марій Ел площа пожеж зменшилася на третину (на 735 га), у Кировськой області - на 250 га, у Воронезькій - більш як на 80 га, в Мордовії - на 55 га.

За його словами буде продовжено перегрупування сил МНС з районів, де ситуація стабілізувалася, також застосовуватиметься сьогодні авіація МНС.

В.СТЕПАНОВ зазначив, що основні зусилля сьогодні будуть зосереджені на контролі ситуації в Свердловській, Рязанській, Московській і Володимирській областях.

Окрім цього, МНС повідомляє, що за добу площа пожеж у Московській області скоротилася більш ніж на чверть

«Завдяки зусиллям угруповання з гасіння пожеж у Підмосков`ї, до його входить майже 14 тис. чоловік і близько 2,3 тис. одиниць техніки, а також масованому застосуванню авіації, площу діючих пожеж у Підмосков`ї вдалося скоротити з 174 га до 126 га», - говориться в повідомленні.

Минулої доби на гасінні природних пожеж у Московській області працювало 5 повітряних суден. На ліси, що горять, і торфовища було скинуто понад 1000 тонн води.