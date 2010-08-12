Крим: через пожежі з турбази евакуювали дітей

У Криму співробітники МВС і МНС евакуювали 214 дітей, які приїхали на міжнародні змагання зі спортивного орієнтування і жили в наметовому таборі на території турбази на Ангарському перевалі, через пожежонебезпеку в лісах півострова.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Кримського управління МВС, 7 серпня була зроблена спроба евакуювати дітей, проте керівники груп відмовилися від цього і зажадали гарантованого розміщення учасників змагань до їхнього виїзду з Криму.

«Для того щоб не допустити займань в районі табору, в нічний час були виставлені посилені наряди. Вранці 8 серпня були підключені органи місцевого самоврядування, Радміну Криму. На 11 автобусах у супроводі ДАІ всі 214 дітей були вивезені», - говориться в прес-релізі.

47 дітей, які захотіли виїхати з Криму відразу, доставили на залізничний вокзал Сімферополя. «Решту 167 дітей за узгодженням з Міністерством освіти розмістили в школі села Рибальське. Територія школи охороняється співробітниками міліції», - повідомила прес-служба Кримського управління. Заплановано від`їзд дітей.

Проведення змагань на території Ангарського перевалу, організованих за ініціативою Республіканського комітету з фізичної культури і спорту, було передбачене інструкцією Держкомспорту.

Міліція заявляє, що умови проживання дітей на території турбази залишали бажати кращого. «Відсутня каналізація, туалети не розраховані на користування великою кількістю людей, єдиний умивальник зроблений кустарно, злив умивальника виготовлений з пластикової пляшки», - говориться в прес-релізі.

Для недопущення розміщення наметових містечок на території Ангарського перевалу наряди МНС, міліції та ДАІ здійснюють патрулювання.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня стало відомо, що працівники лісового господарства евакуюють з кримських лісів людей, які відпочивають у наметах на туристичних стоянках, через загрозу виникнення пожеж внаслідок спеки.

Рада міністрів Криму готова позбавити ліцензій туристичні фірми, які, незважаючи на надзвичайну пожежну небезпеку, організують екскурсії до розташованих у лісовій зоні природних визначних пам`яток.