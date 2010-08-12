Росія має намір купити 30 млн доз вакцини проти грипу

Росія має намір купити майже 30 млн. доз вакцини проти грипу напередодні сезонного підйому захворюваності.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд).

«З метою попередження тяжких наслідків захворювання на грип, напередодні сезонного підйому захворюваності, відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, проводитиметься імунізація населення, в першу чергу осіб, які відносяться до груп ризику. Наразі триває робота із випуску сезонних вакцин, до складу яких у відповідності з рекомендацією ВООЗ увійдуть усі три циркулюючі віруси. В рамках державного замовлення планується закупівля 28,3 млн. доз вакцин проти грипу, зокрема 11,3 млн. доз - для дітей», - йдеться в повідомленні.