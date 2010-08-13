Коли в Украні стане холодніше

Неділя, 22 серпня, стане днем, що витягне Україну з нещадної спеки. У цей день температура повітря по всій території України знизиться до 25-28 °, повідомив заступник начальника Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

За його словами, на початку двадцятих чисел серпня на території України нарешті зміниться роза вітрів, і вологі повітряні маси надійдуть в Україну. Першими синоптичні зміни відчують жителі західних регіонів країни, а вже згодом комфортні температури надійдуть в центр і на схід України.

glavnoe.ua