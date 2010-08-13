Обережно! Шкільна форма може бути небезпечною для здоров'я дитини

Фахівці нагадують, що в одязі для школярів, а саме у складі тканини, з якої вона зроблена, частка синтетики не повинна перевищувати 67%. Домішки штучних волокон дозволить формі краще і довше носиться, менше м`ятися і мати нормальний вигляд після прання. Пройшовшись по магазинах і довіряючи етикеткам, в основному, написано, що синтетики там не більше 55%. Але іноді варто довіряти своїм тактильним відчуттям - дуже часто до дитячої формі просто не хочеться торкатися зайвий раз, не те, що її носити.

Також експерти радять приділяти максимальну увагу і підкладці в шкільній одязі. У цьому випадку, «проінспектувавши» магазини та базари, ми не знайшли натуральних тканин для підкладки у формі для учнів. Скрізь виробники чесно зізналися, що ця частина одягу зроблена з синтетичних матеріалів.

Лікар-алерголог Світлана Кувшинова радить подумати батькам, чи брати таку форму для своїх дітей - такий одяг не забезпечує нормальної вентиляції, в ній дитина швидко пітніє. До того ж, якщо у Вашої дитини шкірні захворювання різної природи (екзема, псоріаз, різні види алергій), то купувати таку форму точно не треба. У такому випадку, медик радять купувати шкільний одяг з натуральних матеріалів (вовна, бавовна, кашемір). Якщо такої немає в магазинах або її ціна занадто висока, ніхто ще не відміняв ательє, при тому ж, вибір тканин зараз різноманітний.

Лікар Кувшинова також просить батьків звернути увагу і на те, якими барвниками «пофарбовано» тканину для шкільної форми. Якщо фарба з тканини швидко злазить - це свідчення низької якості барвників, і ця вся хімія може опинитися на шкірі дитини. Наслідки можуть бути різними - від просто зіпсованою блузки, майки до висипань, алергій і навіть ... екземи. Можна задати резонне питання, яким чином у магазині можна перевірити якість барвників. Якщо Вам вдасться, то можна потерти вологою тканиною по самій формі і подивитися чи не залишився слід від барвника на ній. До того ж, ніхто не відміняв ще закони про захист прав споживачів, за яким покупець може повернути одяг протягом певного часу, якщо її якість не відповідає стандартам.

Тому не варто викидати відразу ж чек після покупки форми, на базарах також вимагайте подібний документ.

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