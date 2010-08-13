Хто в Україні виготовляє не вершкове масло, а спред. Список фірм

Антимонопольний комітет України зобов`язав 12 виробників спредів припинити недобросовісну конкуренцію й вказувати назву своєї продукції на лицьовій стороні упаковки.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на засіданні АМК.

Комітет провів дослідження ринку масла, спредів і сумішей рослинних жирів, у ході якого виявив низку порушень конкурентного законодавства під час маркування продукції.

За даними АМК, ряд виробників спредів і сумішей рослинних жирів указують вид товару лише на боковій частині упаковки й дрібним шрифтом, при цьому на лицьовій стороні упаковки товару розміщують назву товару «Фермерське», «Вершкове», «Карпатське», «Балтське», «Селянське», «Легке», «Французьке», не вказуючи поряд із ними слово спред. При цьому всі ці назви середнього роду, як і слово масло, хоча слово спред – чоловічого роду.

За висновками фахівців Антимонопольного комітету, такі дії виробників спредів можуть ввести в оману споживачів, і потенційний споживач може переплутати товар і придбати його як масло, оскільки ця продукція на полицях магазинів, як правило, розміщується поряд із маслом. Для захисту інтересів споживачів АМК видав обов`язкові до виконання рекомендації щодо припинення недобросовісної конкуренції 12 виробникам спредів – ВАТ «Зарічненський молокозавод» (Рівненська обл.), ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» (Житомирська обл.), ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (Хмельницька обл.), ЗАТ «Галичина» (Львівська обл.), ТОВ фірма «Апрель» (м. Харків), ТОВ «Люстдорф» (Вінницька обл.), ТОВ «Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів» (Одеська обл.), ДП «Львівагропродукт» ТОВ «Міг» (м. Львів), ВАТ «Молочник» (м. Житомир), ВАТ «Рожищенський сирзавод» (Волинська обл.), ТОВ «Тульчинський маслосирзавод» (Вінницька обл.) і ВАТ «Решетилівський маслозавод» (Полтавська обл.).

АМК зобов`язав ці підприємства вказувати на лицьовій стороні упаковки повну назву товару: масло, спред або суміш рослинних жирів.

***На відміну від масла, спреди й суміші рослинних жирів містять у своєму складі рослинний жир із масовою часткою загального жиру: у спредах – від 50 до 85%, а в суміші жировій – не менше 99%.