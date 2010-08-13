У Ніжині з інтернату госпіталізовано 6 дітей та 8 дорослих

У Ніжині Чернігівської області з дитячого будинку-інтернату до реанімаційного та інфекційного відділень міської лікарні з попереднім діагнозом “гостра респіраторна вірусна інфекція” госпіталізовано 6 дітей та 8 дорослих.

Про це повідомляє прес-служба МНС.

З 7 по 11 серпня у будинку-інтернаті, де проживають група дітей (віком від 4 до 18 років) та молодіжна група (віком від 18 до 35 років) з тяжким ураженням центральної нервової системи, констатовано смерть 4 дітей та однієї дорослої людини.

7 серпня померла дитина 2000 р.н., 10 серпня – дитина 1993 р.н., 11 серпня померло двоє дітей 1993 та 2001 р.н. та одна доросла людина. Тіла померлих доставлено у морг Ніжинської міської лікарні.

У будинку-інтернаті проживає 72 особи.

На місці події працює комісія Міністерства охорони здоров’я України.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Чернігівській області.