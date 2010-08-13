У Москві заборонено ставити діагноз "тепловий удар"

Лікарі кількох лікувальних установ Москви визнали, що тепер медичним працівникам заборонено ставити діагноз "тепловий удар".

Замість "теплового удару" пропонується ставити діагноз "порушення терморегуляції"- це, за словами лікарів, "звучить не так страшно, як тепловий удар".

"Як нам пояснили, офіційного наказу відмовитися від діагнозу "тепловий удар" не було, все йде в усній формі. Хоча спека вже спадає, така неофіційна вказівка діє до 1 вересня", - розповів лікар однієї з клінік.