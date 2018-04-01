Чим корисний квас?

Квас – універсальний корисний напій. У слов’янських народах він був дуже популярний. Рецепти приготування смачного напою знали у кожному домі і полюбляли усі - від членів царської родини до звичайних селян. Його варили і в монастирях, і солдатських казармах, у лікарнях.

З давніх-давен цей напій використовували у лікувальному харчуванні, щоб швидше одужати, а також лікували цингу та авітаміноз, компенсуючи в організмі, дефіцит аскорбінової кислоти (вітаміну С). Квас “був на обов’язковому довольстві” армії царської Росії, його щодня давали солдатам. Люди, які важко працювали брали на роботу не воду, а саме квас. Був він основою харчування у періоди православних постів – робили страви типу окрошки, додаваючи різноманітні овочі сирі чи варені, зелень. У чому ж цілющість цього напою?

“Квас це надзвичайно чудовий абсолютно природний напій, бо у ньому, крім ячменю, жита з яких робиться солод, цих природних продуктів бродіння, немає нічого штучного, - розповідає лікар-дієтолог Наталя ВЕЛИКА. - Ці злакові ніде у світі ще не піддавали генній модифікації, тому цей продукт насправді не містить ГМО. У процесі пророщування зерна дуже активуються ферментативні процеси, відбувається накопичення біологічно активних компонентів”.

Квас відновлює фізичну працездатність і витривалість організму, стверджує лікар-дієтолог. Окрім поширених макроелементів калію та магнію, квас містить багато заліза, марганець, кобальт, а також цинк, що є антиоксидантом, імуномодулятором і дуже корисним для чоловічого репродуктивного здоров’я.

У ячміні, з якого робиться квас, є такий рідкісний елемент як кремній. Він забезпечує захист від утворення каменів у нирках. “Зараз у багатьох у сечі виявляють солі, у нирках камінчики, а все тому, що ми споживаємо мало кремнієвмісних продуктів. Окрім гарбуза, його насіння і польового хвоща, цей елемент мало де знайдеш. І якраз дуже багато кремнію саме у ячмені,” – наголошує лікар-дієтолог.

Слід зауважити, що квас є достатньо калорійним продуктом. Н.ВЕЛИКА радить обмежити споживання квасу людям з порушеним вуглеводним обміном, хворим на цукровий діабет або схильністю до нього, тим, хто має надлишкову масу тіла. Дітям його можна давати після року, коли малюки вже харчуватимуться з “дорослого столу”.

Квас можна купити в магазині або на вулиці з бочки, але краще готувати на свій смак вдома. Щоразу новий. Тож пропонуємо кілька рецептів цього смачного напою.

ХЛІБНИЙ КВАС

Інгридіенти:

1 / 2 кг житнього хліба

800 г цукру

20-30 г дріжджів

30 г родзинок

10 л води

Житній хліб нарізати скибочками, підсушити в духовці, злегка підрум’янити. Сухарі поламати на дрібні шматочки, залити в емальованому посуді окропом і залишити на 3-4 години. Рідини повинно бути повне відро. Коли вона охолоне (рідина повинна бути прозорою, з коричневим відтінком), процідити, покласти цукор і додати розтерті з цукром дріжджі. Посуд прикрити і залишити на 12 годин. Настій розлити в пляшки, поклавши в кожну по 2-3 родзинки. Пляшки щільно закупорити. Першу добу тримати квас в теплому місці, а потім поставити в холодне місце. Найсмачніший квас виходить через 4 дні. Наливати слід обережно – через велику кількості піни квас переливається через краї склянки.

КВАС «ТЕМНИЙ»

Цукор — 1 кг, лимонна кислота — 10 г, дріжджі (краще звичайні хлібні) — 20 г, вода — 10 л, ванілін за смаком (чайна ложка і менше), столова ложка рису.

Цукор — 250 г розжарюють у сковороді (краще щоб підгорів) і заливають разом з іншими інгредієнтами (750 г залишку цукру, лимонна кислота, розчинені в теплій воді дріжджі, ванілін, рис) 10-ма літрами теплої води. Все це переброжує 12–15 годин, і напій готовий.

КВАС «СВІТЛИЙ» Хліб житній, сухі дріжджі, цукор, вода.

Житні сухарі або скориночки житнього хліба (1/5 від об’єму місткості) залити чистою холодною водою. Додати сухі дріжджі (на 1 літр — на кінчику ножа) і цукор (на 1 літр 5 шматочків). Закрити місткість і кілька разів перевернути, змішуючи інгредієнти. Не закриваючи щільно кришку, щоб не перешкоджати доступу повітря, залишити на добу або дві для бродіння.

Перебродившу суміш процідити і розлити по пляшках з додаванням по 2 шматочки цукру на кожні 0,5 л (або за смаком). Поставити пляшки в холодильник для охолодження.

КВАС БАНАНОВИЙ

Потрібні банани, дріжджі, вода.

2–3 кг дуже м’яких (перезрілих) бананів розмішайте в 5 л теплої води, додайте 20 г дріжджів і залиште у теплому місці на добу. Зніміть піну і обережно процідіть. Дайте відстоятися і процідіть ще раз. (А якщо вистачить терпіння — то й третій). Розлийте по пляшках, добре закупорте, поставте в холодне місце, і через 1–2 дні квас готовий.

КВАС ІЗ ФРУКТОВИХ СОКІВ

До 10 л кип’яченої гарячої води додайте 1 л будь-якого фруктового соку і 1 кг цукру. Коли вода добре охолоне, всипте в неї 20 г звичайних хлібних дріжджів, поставте у тепле місце для бродіння. На початку активного бродіння розлийте квас по пляшках і щільно закупорте. Через 2–3 дні квас буде готовий до вживання.

БУРЯКОВИЙ КВАС

Інгридієнти:

1 кг сирого буряка

1/3-1/2 склянки цукрового піску

2,5 л охолодженої кип’яченої води

кірка житнього хліба (100 г)

сіль за смаком

Буряк вимити, очистити, сполоснути, нарізати тонкими скибочками або натерти на крупній тертці і покласти в чистий скляний посуд. Потім посипати її цукровим піском і сіллю, залити охолодженою кип’яченою водою і покласти хлібну кірку. Посуд накрити марлею чи серветкою і поставити в тепле місце приблизно на 5 діб. Після цього квас процідити через марлю у чисті, попередньо прокип’ячені пляшки.

М’ЯТНИЙ КВАС

2-3 гілочки м’яти

40-45 г житніх сухарів або сухого хлібного квасу

1,5 столової ложки цукрового піску

1 л води

5-10 г дріжджів

1 чайна ложка родзинок

Житні сухарі добре підсушити і подрібнити. Потім висипати сухарі або сухий хлібний квас в емальований посуд, залити водою, розмішати, накрити кришкою або зав’язати щільною матерією і поставити в тепле місце на 1,5-2 години для настоювання, періодично помішуючи. Потім отриману рідину злити, додати розведені в теплій воді дріжджі, цукровий пісок і м’яту і витримати при кімнатній температурі протягом 10-12 годин. Після цього квас процідити через марлю і розлити в пляшки, додавши в кожну по 2-3 родзинки. Пляшки щільно закупорити, витримати при кімнатній температурі ще 2-3 години, а потім поставити в холодильник.

ЛИМОННИЙ КВАС

3-4 лимона

2-2,5 склянки цукру чи меду

5 л води

15-20 г дріжджів

родзинки

Воду закип’ятити, додати нарізані тонкими скибочками лимони або лимонний сік і тонкий жовтий шар лимонної цедри. Склянку цукру злегка підрум’янити на пательні з невеликою кількістю води, додати до соку. Суміш остудити до 25-30 ° С, додати дріжджі, розтерті з цукром або медом, і решту меду або цукру. Витримати кілька годин в теплому місці, поки сік не почне сильно бродити. Потім помістити в прохолодне місце, додати родзинки і, не накриваючи, тримати 1-2 дні. Готовий напій розлити в пляшки, додати родзинки, закрити пляшки і тримати на холоді.

ЯБЛУЧНИЙ КВАС

1 кг свіжих яблук

5 л води

2-2,5 склянки цукру або 2,5-3 склянки меду

паличка кориці

лимонної або апельсинової цедри або 1/2-1 склянка горобинового соку

родзинки

10-15 г дріжджів

Яблука нарізати разом зі шкіркою на шматочки, зварити, воду злити, додати до неї цукор або мед і дріжджі, розтерті з невеликою кількістю цукру. За смаком додати приправи або горобиновий сік. Витримати суміш в теплому місці до появи піни (1-2 дні). Готовий напій перелити в пляшку або закупорений посуд і додати родзинки. Зберігати в холодному місці. Подавати до столу зі шматочками льоду.

Яблука нарізати разом зі шкіркою на шматочки, зварити, воду злити, додати в нього цукор або мед і дріжджі, розтерті з невеликою кількістю цукру; на смак додати приправи. Потримати суміш в теплому місці до появи піни (1-2 дні). Готовий напій перелити в пляшку або закупорену посуд і додати родзинки. Зберігати в холодному місці. Подавати до столу з шматочками льоду.

1 кг свіжих яблук, 5 л води, 2-2,5 склянки цукру або 2,5-3 склянки меду, шматочок кориці, лимонної або апельсинової цедри або 1/2-1 склянка горобинового соку, родзинки, 10-15 г дріжджів.

Пийте і насолоджуйтеся!

Ольга Пащенко