У ФРН пенсійний вік запропонували підняти до 70 років

Провідні німецькі експерти-економісти запропонували підвищити термін виходу на пенсію до 70 років, повідомляє Reuters. За словами голови німецького інституту економіки (IW) Міхаеля Хютера (Michael Huether), з урахуванням збільшення тривалості життя і скорочення чисельності населення пенсія з 70 має розглядатися як реальна перспектива.

Хютера підтримав керівник інституту економічних досліджень (DIW) Клаус Циммерман (Klaus Zimmermann), зазначивши, що зростання тривалості життя і скорочення населення незабаром ляже непідйомним тягарем на систему пенсійного забезпечення. "Поступове підвищення пенсійного віку до 70 років, є найгуманнішим, що можна зробити, щоб подолати майбутні виклики", - сказав він.

Уряд зі свого боку має намір дотримуватися закону, прийнятого ще попереднім урядом великої коаліції з консерваторів і соціал-демократів, який передбачає поступове підвищення пенсійного віку року з 65 до 67 років в період з 2012 до 2029 рік. Тим часом представники СДПН, які раніше голосували за цей закон, тепер, перебуваючи в опозиції, сумніваються в його необхідності, зауважує Лента.ру.

Голова СДПН Зігмар Габріель зазначив, що вихід на пенсію з 67 років виправданий тільки тоді, коли ринок праці готовий прийняти літніх людей; інакше введення відповідного закону необхідно відкласти. Член фракції соціал-демократів в бундестагу Олаф Шольц заявив в інтерв`ю Tagesschau, що перш ніж збільшувати пенсійний вік, необхідно вирішити питання з тими, хто після п`ятдесяти років втрачає роботу і через вік не має шансів нікуди влаштуватися.