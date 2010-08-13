В Одеській області закрито 43 бази відпочинку

В Одеській області з 446 баз відпочинку санітарними лікарями приморських районів закрито 43 бази за порушення вимог законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник головного санітарного лікаря Одеської області Анатолій ПРИКАЗЮК.

За його словами, найчастіше «підставами для закриття баз відпочинку були відсутність якісного водопостачання і харчування, а також незаконне відкриття кафе та інших торгових пунктів на їх території». «Не закрито лише кілька баз, які забезпечуються якісною водою, яка підвозиться», - відзначив А.ПРИКАЗЮК.

Як повідомлялося, приводом для масової перевірки баз відпочинку в Одеській області стала госпіталізація 16-17 липня в лікарні Іллічівська і Овідіополя 38 осіб, зокрема 35 дітей, з оздоровчого комплексу "Ювілейний" з діагнозом «гостра кишкова інфекція». При перевірці виявилося, що база відпочинку працювала без необхідних документів, порушувалися санітарні норми при приготуванні їжі.