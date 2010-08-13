Після нещасного випадку 3-річна китаянка закурила і запила

Трирічна китаянка Я Вень (Ya Wen) почала пити пиво і курити після того, як її збила машина. Про це повідомляє видання web.orange.co.uk.

За словами матері дівчинки, характер дочки дуже змінився після нещасного випадку, події 2009 р. Зокрема, дитина курить, а коли бачить пиво, хапає його і випиває до дна. «Вона запросто може випити і три склянки пива» - каже мати.

Мати сильно здивувалася, коли вперше застала дочку за курінням в туалеті. Раніше вона бачила в туалеті недопалки, але була упевнена, що їх там залишив чоловік. Батьки почали ховати від дочки сигарети, але вона навчилася красти їх. Крім того, дівчинка брала сигарети в найближчій лавці в кредит. За словами власника лавки, він був упевнений, що дівчинка бере сигарети для батька, і не відмовляв їй.

У надії позбавити дочку від згубних пристрастей сім`я переїхала в інший район, а батько, щоб подати дочці хороший приклад, кинув палити. Проте, дівчинка постійно плаче, вимагаючи сигарет і пива.

Лікарі госпіталю, куди батьки звернулися по допомогу, вважають причиною зміни в звичках дівчинки мозкові травми, одержані в результаті нещасного випадку.

mama.ru