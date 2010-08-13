Рівненщина: невідкладна меддопомога буде безкоштовною

Шість тисяч жителів Рівненщини отримали безкоштовно невідкладну медичну допомогу протягом першого місяця дії відповідного розпорядження голови облдержадміністрації Василя БЕРТАША.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації,

третину з них прооперовано.

Загалом, за даними медиків, у лікувальних закладах області нині перебуває більш як 19 тисяч хворих.

Ургентну (невідкладну) допомогу надавали за рахунок благодійних внесків, яких, надійшло у липні 1 мільйон 195 тисяч гривень. У липні на невідкладну допомогу використано 890 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації В.БЕРТАША, невідкладну медичну допомогу в лікувальних закладах області надають безкоштовно.