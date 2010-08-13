В Україну з США хотіли незаконно ввезти медобладнання

Співробітники Київської регіональної митниці виявили факт незаконного ввезення до України з США діагностичного ультразвукового обладнання медичного призначення на 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, чотири діагностичні апарати в розібраному вигляді надійшли на адресу одного з київських підприємств.

Намагаючись уникнути сплати ПДВ, столичне медичне підприємство надало у митницю свідоцтво про державну реєстрацію зовсім іншого обладнання, яке за назвою дуже схоже з тим, що ввозилось, та інше за суттю.

Крім того, при митному огляді вантажу було виявлено партію СD-дисків, про які у документах не було згадано.

Товар вилучено. Складено протокол про порушення митних правил за ознаками статей 352 і 355 Митного кодексу України. Доля вилученого медичного обладнання буде вирішуватись в суді.