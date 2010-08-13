У Луцьку відкрито центр екстреної допомоги кризовим сім’ям

У Луцьку розпочав діяти центр екстреної допомоги кризовим сім’ям. Його відкрито при Луцькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з Волинським обласним благодійним фондом «Дитяча місія. Україна».

Як розповіли ініціатори створення такого закладу, його мета - забезпечення комплексної допомоги сім’ям, які потребують негайної економічної, психологічної, правової та соціальної підтримки. Подекуди такі сім’ї не мають засобів для існування та необхідних речей, предметів побуту та гігієни, а тому створення постійнодіючого кабінету невідкладної екстреної допомоги є запорукою надійної підтримки сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, кажуть в центрі.

На сьогодні, Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створено банк даних сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Згідно з цим переліком, в обласному центрі Волині 154 сім’ї, де виховують 267 дітей, потребують екстреної допомоги. Під соціальним супроводом перебуває 11 сімей, в яких виховується 17 дітей.

Волинський обласний благодійний фонд «Дитяча місія. Україна» матеріально підтримує кризові сім’ї, надаючи їм гуманітарну допомогу: одяг, взуття, предмети побуту та гігієни, посуд, іграшки.