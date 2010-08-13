Україна майже стовідсотково забезпечена вакцинами, зараз вирішується питання щодо закупівлі вакцини проти грипу.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні повідомив директор Київського центру клінічної імунології, доцент кафедри клінічної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломного навчання Олег НАЗАР.

За його словами, раніше у країні були проблеми з постачанням вакцин до лікувальних закладів у зв’язку з відсутністю бюджету.

“У нас ці проблеми завжди переносяться із площини медичної у площину політичну чи фінансову. Затримки у вакцинації були пов’язані з невчасним прийняттям бюджету країни. Нема в Україні бюджету - не були закуплені вакцин. Зараз гроші є, і вакцини є,” – зазначив О.НАЗАР.

На запитання, чи може позначитися недотримання календаря щеплень на здоров’ї дитини, коли, за відсутністю препаратів, щеплення робитимуть пізніше призначеного терміну, О.НАЗАР зазначив, що відтермінування імунізації на нетривалий термін не зашкодить.

“Ми можемо порушувати календар щеплень на місяць-два. Нічого страшного немає. Це вибір людини. Батьки самі мають вирішити чи самим купити вакцину (усі, що продаються - сертифіковані) чи очікувати на той час, коли препарат закупить держава,” – наголосив О.НАЗАР.