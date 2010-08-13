На Житомирщині вилучено понад 500 кг наркотиків

За січень - липень цього року у Житомирській області вилучено понад 500 кг наркотиків вартістю понад 7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області.

За словами начальника УМВС Юрія ІВАКІНА, вказані обсяги значно перевищують показники аналогічного періоду минулого року, що свідчить про зростання наркозлочинності в області.

Два тижні тому на координаційній обласній нараді керівників правоохоронних органів з питань посилення протидії наркозлочинності Ю.ІВАКІН заявив, що за вказаний період у регіоні знешкоджено 5 міжнародних каналів переміщення наркотичних засобів через державний кордон і припинено діяльність двох організованих злочинних груп. До кримінальної відповідальності притягнуто 364 осіб.