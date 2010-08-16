У повітрі Києва жодних шкідливих речовин не виявлено

У Києві, згідно з результатами замірів складу повітря, які проводились у всіх районах столиці протягом останнього тижня, жодних шкідливих речовин не виявлено.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА за даними Головного управління МНС у місті Києві, загалом з 5 серпня зафіксовано 32 загоряння, у ліквідації яких брали участь 60 автомобілів і близько 200 працівників МНС.

За інформацією начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія ПШЕНИЧНОГО, міським штабом з попередження можливих наслідків пожежної небезпеки здійснено низку відповідних заходів. Зокрема, уточнено плани взаємодії сил цивільного захисту, районів та міськдержадміністрації при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій; перевірено стан готовності пунктів евакуації населення на випадок можливого відселення (у першу чергу це стосується мікрорайонів старої забудови на території лісопаркових господарств); на території лісів силами лісової охорони та ГУ МВС проводиться цілодобове наземне патрулювання; здійснюються роботи із створення мінералізованих смуг та протипожежних розривів тощо.

Крім того, обмежено проведення масових заходів та посилено контроль за станом пожежної безпеки у місцях масового перебування громадян, закрито в’їзди на територію лісових господарств.

Як поінформував В.ПШЕНИЧНИЙ, в урочищі Копито (Деснянський район) біля ТЕЦ-6 тліє торфовище площею 200 кв. м. Місце постійно патрулюють служби МНС та лісова охорона. Тривають роботи з ліквідації тління.

Пожежні автомобілі також працюють в урочищі Рибному у Дніпровському районі, де теж тліє торфовище. Ситуація перебуває під контролем пожежних служб міста. Загрози здоров’ю та життю киян немає.