Стрес заважає зачаттю

Нові наукові дослідження показали, що високий рівень стресу може заважати зачаттю.

Учені Оксфордського університету заміряли рівень гормонів стресу у жінок, що планували зачати природним способом, і виявили, що ті, у кого він виявився найбільш високим, мали в результаті менших шансів завагітніти в цей конкретний місяць.

Учені говорять, що потрібні додаткові дослідження, проте вже зрозуміло, що техніка розслаблення дає позитивні результати в цьому питанні.

У цих дослідженнях взяло участь 274 здорових жінки у віці від 18 до 40 років, що планували завагітніти.

Раніше було відомо, що такі чинники як вік, куріння, ожиріння і вживання алкоголю знижують ймовірність зачаття, проте вплив стресу залишався не вивченим.

Це перше подібне дослідження, в якому простежується взаємозв`язок між рівнем стресу і шансами жінки завагітніти цього місяця

"Існує багато різних способів, якими жінки можуть підготувати себе до здорової вагітності: дотримуватися правильної дієти, приймати препарати фолієвої кислоти і звести рівень стресу до мінімуму – це вже може бути хорошим початком", - сказала Джоан Тейлор, керівник дослідження.

medkarta.com