Як не отруїтися динею?

Ризик

Як це не сумно, але навіть в такій божественній їжі, як диня, можуть бути присутніми бактерії сальмонелли і шигелли. Оскільки дині вживаються в сирому вигляді, то всі мікроорганізми прямо відправляються до нас в шлунок, не зустрічаючи на своєму шляху перешкод.

У магазині

Побоюйся вм`ятин і пошкоджень — вони дозволяють бактеріям розповсюджуватися. І, вже звичайно, не купуй диню, нарізану скибками: ти ніколи не дізнаєшся, наскільки чистими були руки, що нарізують ці скибки.

На кухні

Диня росте на грядці і має шорстку сітчасту поверхню. Сальмонелла любить розмножуватися на шорсткій сітчастій поверхні. Отже — перш ніж різати диню, гарненько вимий її під проточною водою із слабким розчином якого-небудь дезинфікуючого засобу. А взагалі-то прекрасний вихід: завести на кухні окрему щіточку для миття овочів і фруктів.

mhealth.ru