Сумщина: 13-річний хлопчик у лікарні з алкогольною комою

До Буринської районної лікарні, що на Сумщині, був доставлений 13-річний хлопчик з діагнозом «алкогольна кома».

Як передає кореспондент УНІАН, за даними сектору зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Сумській області, перебуваючи на шкільних канікулах у бабусі, дитина сама пішла купатися. Прийшовши на ставок, школяр побачив незнайому компанію, з якою познайомився. Нові «друзі» запропонували випити «за знайомство» горілки.

Після вживання 200 грамів спиртного хлопчик втратив свідомість. Налякані «друзі» одразу зателефонували до «швидкої». Медики, не гаючи часу, направили хлопчика у реанімаційне відділення.

Саме з медичного закладу про подію повідомили і працівників Буринського райвідділу міліції. А потім цю інформацію передали співробітникам відділу кримінальної міліції у справах дітей. З’ясувавши усі обставини події, міліціонери викликали батьків неповнолітнього.

Наразі стан здоров’я хлопчика задовільний. Після усіх необхідних процедур 13-річний «поціновувач» горілки прийшов до тями.

Стосовно батьків складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «невиконання батьківських обов’язків по догляду за дитиною».