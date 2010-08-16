В аквапарку Тернополя діти отруїлися парами хлору
11:29, 16 серпня 2010Країна
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Утворилась газоподібна сполука
У Тернополі на території розважального комплексу „Алігатор” в приміщенні басейну „Аквапарк Лімпопо” четверо дітей отруїлися парами хлору.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора о 16.20.
Газоподібна сполука хлору утворилась внаслідок одночасного додавання у воду підкислювача та гіпохлориду натрію.
Постраждалих дітей (віком 8, 10 та 14 років) госпіталізовано до Тернопільської обласної дитячої лікарні з діагнозом - отруєння парами хлору легкого ступеня.
За фактом події правоохоронними органами проводиться дослідча перевірка.
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