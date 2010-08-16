Рецепт Аюрведи лікує рак

Лабораторні миші знову стали учасниками експерименту американських учених. Цього разу фахівці з інституту раку вивчали на тварин суміш трав, яку виготовили по стародавньому індійському рецепту. Виявилось, що суміш, вигадана ще сотні років тому, істотно уповільнює утворення ракових клітин. Не виключено, що індійський рецепт приводить до загибелі клітин злоякісних пухлин.

Піддослідних лабораторних мишей поїли спеціальними напоєм з сумішшю Аюрведи 5 разів в тиждень. Вже через місяць, після розтину, експеримент довів, що індійська суміш без сумнівів бореться з онкоутвореннями. Розмір злоякісних пухлин у тварин, що випивають народні ліки, був удвічі менший, на відміну від інших мишей.

Окрім цього, підшлункова залоза виробляла більше протеїну, що приводить до загибелі відмерлих або пошкоджених клітин організму.

newsland.ru