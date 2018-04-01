Швидко худнемо на соках і супах

Літо, пляж, бікіні. Шкода, коли на противагу цим словам ставляться слова «целюліт» і «зайві кілограми». Що ж робити, коли блиснути новим купальником треба буквально через тиждень, а зрадницьке черевце нахабно випирає і псує весь вигляд? Часу бігти в спортзал немає! Зате є можливість не упустити свій шанс і влаштувати собі легку, але приємну літню дієту. Можна посидіти на соках або супах — вибирати вам. Про те, як правильно розвантажитися літом, ми поговорили з дієтологом і фітотерапевтом Борисом Скачко.

«СОКОВА» ДІЄТА

Дієта на соках найкоротша — два дні. Меню складіть самі, залежно від особистих переваг і враховуючи протипоказання. Якщо ви страждаєте закрепами, зробіть наголос на соки із слив, яблук, капусти, винограду і кавуна. Якщо ж ваш кишечник не ледачий, а, навпаки, дуже активний, пийте гарбузовий сік. Зайву рідину, яка теж додає ваги, допоможуть вивести соки, приготовані з кавуна, помідорів, огірків, кропу і петрушки. Сік з редьки допоможе поліпшити травлення і вивести шлаки. До того ж він, як і морквяний, підвищує гостроту зору. У соку з капусти містяться речовини, які попереджають і пригнічують ріст ракових клітин, а також виганяють з організму пестициди, що накопичилися. Буряковий сік володіє антиалергічними і протисклеротичними властивостями. Крім того, в ньому міститься унікальна речовина беатин, яка підвищує жировий обмін і активізує діяльність клітин печінки. Якщо у вас «збоять» нерви, вичавлюйте сік солодкого перцю — це джерело вітамінів групи В.

ЯК ГОТУВАТИМЕМО? В першу чергу за декілька днів ви повинні підготувати організм до дієти. Кількість їжі залишається незмінною, а ось об`єм порцій необхідно зменшити. Варто відмовитися від смажених і гострих страв, здоби і спокусливих тортиків. Намагайтеся урізноманітити свій раціон овочевими салатами, фруктами. Приступайте до такої дієти в ті дні, коли у вас не заплановано важливих справ. Добре підходять вихідні. Вибирайте соковиті фрукти-овочі, ретельно мийте, пропускайте через соковижималку і відразу випивайте. У день ви можете випити 1,5—2 літри соку. Але його обов`язково потрібно розводити водою в пропорції 1:1. Це необхідно робити для того, щоб не було великого навантаження на підшлункову залозу — адже в соках багато вуглеводів. Вода повинна бути чистою або мінеральною, без газу. Окрім соків ви можете дозволити собі чашку зеленого або чорного чаю без цукру.

ЕФЕКТ: мінус 2—3 кіло за 2 дні

ЯК ВИХОДИТИ? З «сокової» дієти потрібно обов`язково правильно вийти. Перехід до звичайної їжі буде новим стресом для організму. Наступного дня після розвантажувального приготуйте собі небагато каші. Це може бути рис, гречка, вівсянка. На обід з`їжте овочевий суп. У нього додайте будь-які овочі і 1 чайну ложку вершкового масла або олії . А на вечерю випийте будь-який кисломолочний продукт. На другий день в раціон можна включити нежирну рибу, а на третій — відварене м`ясо дієтичного сорту (кролик, індичатина, телятина).

КОМУ НЕ ПІДХОДИТЬ? Дієта на фрешах не рекомендується при захворюваннях слизистої шлунку, 12-перстної кишки, тонкого і товстого кишечника, підшлункової залози, жовчного міхура і при алергії на певні фрукти-овочі.

«ЧИСТИМОСЯ» СУПОМ

Супова дієта — мабуть, єдина, яка не вимагає спеціальної підготовки організму. При цьому вона не тільки сприяє схудненню, але і насичує організм необхідними корисними речовинами. У такому харчуванні мінімум калорій, білка, жирів і максимум клітковини, яка, розбухаючи в шлунку, дає відчуття насичення при менших порціях. При цьому овочі діють, як м`який скрібок, виводячи всі токсини і інші шкідливі речовини. Також рідка їжа необхідна для повноцінної роботи шлунково-кишкового тракту. Супи підсилюють перистальтику кишечника, нормалізують обмін речовин. До того ж у відварному і тушкованому вигляді овочі засвоюються набагато легше, ніж сирі.

ЯК ГОТУВАТИМЕМО? Добре себе зарекомендував суп з таким складом: цибуля, корінь селери, болгарський перець, помідори. Увага! Картоплю не використовуємо, тому що вона вважається одним з найкалорійніших овочів.

Всі вибрані овочі кидайте відразу в киплячу воду — так в них максимально збережуться вітаміни. Не варіть довго суп, тому що у такому разі він втрачає свою харчову цінність. Ще краще — готуйте на пару. Їсти супи під час дієти потрібно по 200 мл три рази на день.

ЕФЕКТ: мінус 3 кг за тиждень.

КОМУ НЕ ПІДХОДИТЬ? У цій дієті теж є свої нюанси. Наприклад, буряковий суп не рекомендується вживати при запальних процесах слизистої шлунку. А капуста стимулює виділення соку підшлункової залози, жовчі, тому її з обережністю застосовують при хворобах печінки і підшлункової. При цукровому діабеті потрібно обережно поводитися з солодкими коренеплодами (морква, буряк і картопля). І окрім цього, не можна дотримуватися овочевої дієти більше тижня. Вона створює дефіцит білків. А це — будівельний матеріал для м`язів і всього організму.

Тетяна Приходько

segodnya.ua