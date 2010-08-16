Чернігівщина: восени почнуть роботу 2 центри гемодіалізу

На Чернігівщині цієї осені розпочнуть роботу два центри гемодіалізу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це йшлося під час зустрічі голови облдержадміністрації Володимира ХОМЕНКА з директором ТОВ "Фрезеніус Медікал Кер Украина" Володимиром ПОДВОРНИМ та керівником проекту Дмитром МИХАЙЛІВСЬКИМ.

За їх словами, будівництво Чернігівського центру гемодіалізу для хворих з нирковою недостатністю, яке розпочалося у квітні цього року, ведеться з випередженням строків, тому цілком реально відкрити його не 1 жовтня, як було заплановано, а 21 вересня, до Дня міста.

У Корюківці під філію центру гемодіалізу відведено частину терапевтичного відділення Корюківської центральної районної лікарні. Центр, відкриття якого заплановано на кінець жовтня, обслуговуватиме жителів північної частини області.

Загальний обсяг інвестицій центру гемодіалізу у м. Чернігові становить 23 млн. грн., у тому числі обладнання - 9,5 млн. грн., у Корюківці – 4 млн. грн.

В.ХОМЕНКО наголосив, що створення в області спеціалізованих центрів, оснащених найсучаснішим обладнанням, де надання спеціалізованої медичної допомоги здійснюватиме висококваліфікований медичний персонал – це значний крок на шляху наближення якісної медичної допомоги до населення віддалених районів Чернігівщини.

Він зазначив, що районні відділення гемодіалізу дозволять не лише підвищити якість лікування, але й розширити його доступність. Оскільки хворий не буде змушений їхати через всю область до Чернігова для проходження необхідних процедур 3-4 рази на тиждень. Так, у відділенні гемодіалізу на базі Прилуцької ЦМЛ вже майже півтора роки отримують постійне лікування хворі як з міста Прилуки, так і з п’яти південних районів області, незалежно від місця проживання та свого соціального статусу.