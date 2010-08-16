У пігулках для схуднення знайшли наркотики
Мережа аптек Запоріжжя реалізовувала засоби для схуднення, що складаються з психотропних речовин, повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.
У ході прокурорської перевірки дотримання вимог закону Про заходи протидії незаконному обороту наркотичних засобів, психотропних речовин і зловживання ними в мережі аптек Орджоникідзенського району Запоріжжя, Пологовського, Васильєвського і ряду інших районів області виявлені пігулки для схуднення LI DA китайського виробництва.
Препарат обіцяв покупцям легке схуднення на 15 кілограм в місяць і активно рекламувався зірками естради, відзначили в прес-службі прокуратури.
Експертиза виявила в пігулках психотропні речовини, які могли негативно позначитися на здоров`ї споживача.
За фактом реалізації препарату прокуратура в Запорізькій області порушила 5 кримінальних справ. Слідство встановлює ланцюжок надходження пігулок в Запорізький регіон.
Як повідомлялося, правоохоронні органи розширили чорний список заборонених в Україні лікарських препаратів.