У пігулках для схуднення знайшли наркотики

Мережа аптек Запоріжжя реалізовувала засоби для схуднення, що складаються з психотропних речовин, повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.

У ході прокурорської перевірки дотримання вимог закону Про заходи протидії незаконному обороту наркотичних засобів, психотропних речовин і зловживання ними в мережі аптек Орджоникідзенського району Запоріжжя, Пологовського, Васильєвського і ряду інших районів області виявлені пігулки для схуднення LI DA китайського виробництва.

Препарат обіцяв покупцям легке схуднення на 15 кілограм в місяць і активно рекламувався зірками естради, відзначили в прес-службі прокуратури.

Експертиза виявила в пігулках психотропні речовини, які могли негативно позначитися на здоров`ї споживача.

За фактом реалізації препарату прокуратура в Запорізькій області порушила 5 кримінальних справ. Слідство встановлює ланцюжок надходження пігулок в Запорізький регіон.

Як повідомлялося, правоохоронні органи розширили чорний список заборонених в Україні лікарських препаратів.

econo.com.ua