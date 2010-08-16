Помідори – «еліксир молодості»

Головне достоїнство томатів - високий вміст в них могутнього антиоксиданту - лікопену. Він допомагає позбавитися багатьох хвороб, запобігаючи мутаціям ДНК і навіть поділу ракових клітин. Помідори благотворно впливають на роботу серцево-судинної системи. До речі, лікопен краще засвоюється в комбінації з жирами, тому рослинна олія лише підсилює корисні властивості цього продукту.

Новий сорт, виведений канадськими ученими, допоможе літнім людям позбавитися вікових проблем. Річ у тому, що селекціонери вивели помідори, насичені каротиноїдним пігментом.

Протягом місяця ціла група добровольців віком від 50 до 75 років щодня вживала в їжу 200 г нових томатів. В результаті їм вдалося позбавитися таких неприємних вікових симптомів, як поява зморшок і пігментних плям. А загальне самопочуття «піддослідних» помітно покращало.

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