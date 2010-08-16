На Хмельниччині викрито нарколабораторію

У Нетішині Хмельницької області правоохоронці виявили у помешканні місцевого жителя лабораторію з виготовленням психотропних речовин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник Відділу зв’язків з громадськістю УМВС у Хмельницькій області Юлія ГРИНЬ.

“Троє чоловіків у двокімнатній квартирі кустарним способом виготовляли метамфетамін не тільки для власного вжитку, але й для продажу. Впродовж кількох місяців міліціонери відслідковували діяльність наркоділків та збирали матеріали, що підтверджують їх злочинну діяльність”, - розповіла вона.

Наразі стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за статтею 307 Кримінального кодексу «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Загалом за 7 місяців цього року працівники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС в Хмельницькій області виявили та вилучили 190 кг наркотичних засобів, зокрема 170 грамів героїну, 32 кг марихуани, 145 кг макової соломки, 5 кг отруйних та сильнодіючих лікарських засобів і припинили діяльність 14 наркопритонів та 2 нарколабораторій.