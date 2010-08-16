Шашлик змінює ДНК

Курці повинні відмовитися від вживання шашлику, а також від можливості посидіти біля багаття. Це обумовлено тим, що деревний дим сприяє збільшенню ризику розвитку ХОЗЛ, якщо людина має цю шкідливу звичку. У організмі курця через деревний дим може відбутися зміна в ДНК.

У дослідженні брали участь 1800 осіб, які палять або палили раніше. Учені одержали дані про вплив на організм курця деревного диму.

На думку учених, в більшості випадків деревний дим викликає респіраторні захворювання у тих, хто має дану згубну звичку. Крім того, в ході дослідження було виявлено, що це сприяє зміні в генах, відповідальних за розвиток ХОЗЛ, а також рак легенів.

newsland.ru