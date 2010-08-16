Порушено справу проти посадовців МОЗ

Генеральна прокуратура України порушила справу проти посадовців державного підприємства "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров`я України (ДП ДФЦ МОЗ України), які сприяли незаконному ввезенню в Україну зразків лікарських засобів, що містять наркотичні речовини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відомством порушено кримінальну справу за фактом зловживання посадовими особами ДП ДФЦ МОЗ України службовим становищем – ч. 1 ст. 364 та службової недбалості – ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України; порушення посадовими особами лабораторій встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів – ст. 320 КК України; контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів – ст. 305 КК України; незаконного зберігання, перевезення психотропних речовин ст. 309 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що у період з 2007 по 2010 роки за сприяння службових осіб ДП ДФЦ МОЗ України, усупереч законодавству на територію України незаконно ввезено близько 30 зразків лікарських засобів, що містили наркотичні речовини та прекурсори, серед яких "Теросім", "Боларекс", "ХЕЛЕКС SR" та інші.

Апробація методів контролю якості зразків цих лікарських засобів нерідко проводилися лабораторіями, які не мали ліцензій на здійснення діяльності у сфері обігу підконтрольних речовин. Проте у подальшому на підставі висновків посадових осіб ДП ДФЦ Міністерством охорони здоров`я України приймалися рішення про їх державну реєстрацію.

Зазначені дії призвели до заподіяння шкоди інтересам держави, створивши умови неконтрольованої реєстрації в державі лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини шляхом порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також єдиного порядку ліцензування та відтоку цих засобів із законного у нелегальний.