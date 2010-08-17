Чим небезпечні чистотіл і підбіл
09:01, 17 серпня 2010Країна
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Можуть спровокувати небезпечні побічні ефекти
Американців попередили про небезпеку вживання деяких компонентів біологічно активних добавок (БАД), повідомляє CNN. Звіт про дослідження ринку БАД опублікував журнал Consumer Reports, що спеціалізується на оглядах споживчих товарів і послуг.
Згідно звіту, фахівці виявили 12 компонентів БАД, які можуть спровокувати розвиток небезпечних для здоров`я споживачів побічних ефектів. У цьому списку опинилися аконіт (також відомий як "борець"), живокіст (рід рослин сімейства буранчикових) помаранча, карликовий дуб, мати-й-мачуха, проскурник круглолистий (рослина сімейства мальв), чистотіл, перець п`янкий ("кава"), лобелія, йохимбе, а також рідкоземельний елемент германій і колоїдний розчин срібла.
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