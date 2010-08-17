Чим небезпечні чистотіл і підбіл

Американців попередили про небезпеку вживання деяких компонентів біологічно активних добавок (БАД), повідомляє CNN. Звіт про дослідження ринку БАД опублікував журнал Consumer Reports, що спеціалізується на оглядах споживчих товарів і послуг.

Згідно звіту, фахівці виявили 12 компонентів БАД, які можуть спровокувати розвиток небезпечних для здоров`я споживачів побічних ефектів. У цьому списку опинилися аконіт (також відомий як "борець"), живокіст (рід рослин сімейства буранчикових) помаранча, карликовий дуб, мати-й-мачуха, проскурник круглолистий (рослина сімейства мальв), чистотіл, перець п`янкий ("кава"), лобелія, йохимбе, а також рідкоземельний елемент германій і колоїдний розчин срібла.

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