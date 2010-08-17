У Бухаресті через вибух у пологовому будинку загинули три немовляти

У Бухаресті стався вибух у пологовому будинку, в результаті якого загинули три немовляти, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Надзвичайна подія сталася у відділенні інтенсивної терапії, де перебували новонароджені. Одразу після вибуху виникла пожежа. Три малюки загинули на місці, вісьмох з різними опіками доставлено в одну з клінік міста.

Імовірно, причиною вибуху могла стати несправність в системі кондиціонування повітря.