На Київщині госпіталізовано 10 осіб, які отруїлися на весіллі
10:03, 17 серпня 2010Країна
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З яких одна дитина
До інфекційного відділення Ірпінської центральної міської лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 10 осіб, з яких одна дитина, які 14 серпня вживали їжу на весіллі у приватному домогосподарстві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.
Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
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