Януковича просять присвоїти Касьяну звання “Герой України”

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила подання Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ про присвоєння звання "Герой України" видатному лікарю Миколі Касьяну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмана.

Н.КАРПАЧОВА зазначає, що 28 жовтня нинішнього року виповнюється річниця від дня смерті цього всесвітньо знаного українця, людини-легенди, народного лікаря СРСР, заслуженого лікаря України, академіка, відомого громадського діяча, депутата Верховної Ради СРСР, який досі належно не пошанований нашою державою.

На переконання омбудсмана, справжнім подвигом великого патріота України, який не прийняв жодної з багатьох цікавих та перспективних пропозицій щодо переїзду в інші країни світу, став створений М.Касьяном у рідних Кобеляках на Полтавщині всесвітньо відомий Центр мануальної терапії.

“Його методика лікування захворювань хребта і суглобів отримала загальне фахове схвалення і впроваджена в лікувальних установах багатьох країн СНД та світу. Загальновизнано: в мануальній терапії немає рівних великому полтавському костоправу М.Касьяну”, - наголошує у своєму поданні Уповноважений з прав людини.

Н.КАРПАЧОВА впевнена, що М.Касьян був і залишається видатною постаттю в історії нашої країни, через яку світ і сьогодні пізнає Україну. “Велич та непересічний талант видатного українця продовжує сприяти утвердженню міжнародного авторитету нашої держави, зокрема, в такій важливій гуманітарній царині, як захист прав людини на здоров’я та повноцінне життя”, - підкреслила вона.

Зважаючи на зазначене, Уповноважений з прав людини і звертається з проханням до В.ЯНУКОВИЧА розглянути питання щодо присвоєння М.Касьяну звання "Герой України" (посмертно).