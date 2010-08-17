Білл Гейтс створює рослину "супер-їжу"

Один з найбільших бізнесменів сучасності, засновник компанії "Майкрософт" Білл Гейтс зайнявся новим проектом: виведенням нового виду рослин, що містять всі необхідні для людини вітаміни і мінерали. Про це повідомив лондонський тижневик "Санді таймс".

Як основа для цієї рослини, що вже одержала в світовій науці назву "супер-їжа", вибрано сорго - злакову культуру, що використовує в сучасному сільському господарстві. Проте зараз декілька груп учених ведуть роботи з тим, щоб за допомогою генетичної інженерії одержати новий вид сорго, здатний замінити всі інші продукти харчування.

Їх мета - створити унікальний продукт, який міститиме в собі все, що необхідне людині для нормального розвитку.

ami-tass.ru