Білл Гейтс створює рослину "супер-їжу"
10:15, 17 серпня 2010Країна
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У ній - всі мінерали і вітаміни
Один з найбільших бізнесменів сучасності, засновник компанії "Майкрософт" Білл Гейтс зайнявся новим проектом: виведенням нового виду рослин, що містять всі необхідні для людини вітаміни і мінерали. Про це повідомив лондонський тижневик "Санді таймс".
Як основа для цієї рослини, що вже одержала в світовій науці назву "супер-їжа", вибрано сорго - злакову культуру, що використовує в сучасному сільському господарстві. Проте зараз декілька груп учених ведуть роботи з тим, щоб за допомогою генетичної інженерії одержати новий вид сорго, здатний замінити всі інші продукти харчування.
Їх мета - створити унікальний продукт, який міститиме в собі все, що необхідне людині для нормального розвитку.
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