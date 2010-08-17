На ЧАЕС, незважаючи на спеку, радіаційна ситуація нормальна

На даний час, враховуючи сильну спеку, екологічна ситуація на Чорнобильській АЕС і в зоні відчуження нормальна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ в ефірі «5 каналу» у понеділок.

«У нас дуже серйозна мобілізація на самій Чорнобильській електростанції, у зоні відчуження. Там досить багато техніки зібрано, багато фахівців. Працює цілодобово штаб. Ми постійно моніторимо радіаційну обстановку, як в зоні відчуження, так і в Київській області, і в цілому на території України. Зараз радіаційна обстановка в нормі і пожеж жодних не виникало ні на станції, ні на території відчуження», - сказав А.КЛЮЄВ.