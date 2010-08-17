У Ніжині на лікуванні перебувають 9 осіб з дитбудинку

У місті Ніжин Чернігівської області в реанімаційному та інфекційному відділеннях міської лікарні перебувають на лікуванні у задовільному стані 9 осіб (5 дітей та 4 дорослих особи), які були госпіталізовані з дитячого будинку-інтернату з попереднім діагнозом “гостра респіраторна вірусна інфекція”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 16 серпня з лікарні виписано 4 дітей.

На місці події продовжує роботу комісія МОЗ України.

Як повідомляв УНІАН, у Ніжинському дитячому інтернаті, де перебувають діти з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня зареєстровано смерть п`ятьох дітей. Усі померлі віком від 10 до 19 років.

Загалом з 11 серпня з інтернату було госпіталізовано 16 осіб.

Ніжинською міжрайонною прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 137, ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей та неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).