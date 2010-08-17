Штучні нігті шкодять здоров'ю

Американські медики з`ясували, що нарощування нігтів може викликати складну алергічну реакцію. Крім того, штучні нігті часто провокують розвиток грибка.

Причиною алергії стає полімерний препарат метакрилат, за допомогою якого нарощують штучні нігті. За словами фахівців, в більшості випадків це захворювання стає хронічним, і позбутися його неможливо.

Метакрилат найчастіше викликає алергічну реакцію навколо нігтя і відшарування нігтів, передає vrach.tv

Також в процесі нарощування може з`явитися грибкове зараження, попереджають фахівці.

focus.ua