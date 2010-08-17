Штучні нігті шкодять здоров'ю
11:14, 17 серпня 2010Країна
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Сильна алергія, грибок...
Американські медики з`ясували, що нарощування нігтів може викликати складну алергічну реакцію. Крім того, штучні нігті часто провокують розвиток грибка.
Причиною алергії стає полімерний препарат метакрилат, за допомогою якого нарощують штучні нігті. За словами фахівців, в більшості випадків це захворювання стає хронічним, і позбутися його неможливо.
Метакрилат найчастіше викликає алергічну реакцію навколо нігтя і відшарування нігтів, передає vrach.tv
Також в процесі нарощування може з`явитися грибкове зараження, попереджають фахівці.
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