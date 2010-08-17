У Росії очікується різке похолодання

Метеорологи прогнозують, що найближчим часом у центрі Росії і районах Поволжя у зв`язку з проходженням холодного атмосферного фронту очікуються різке похолодання і зливи. Зберігається небезпека ураганів, в окремих районах будуть зареєстровані навіть приморозки.

Як повідомляє телеканал "Вести", штормове попередження оголошено у Московській, Ярославській, Костромській і Владимирській областях. Співробітники МВС переведені на посилений варіант несення служби і перебувають у стані повної бойової готовності.

Синоптики попереджають, що вже в найближчі години у вівторок атмосферний фронт може пройти над територією Удмуртії, Башкирії, Татарстану, а також Республіки Марій Ел, Пермського краю, Нижегородської і Кіровської областей.

У Москві комунальні служби почали готуватися до надзвичайної ситуації напередодні. У вівторок в столичному регіоні очікується гроза з шквальним вітром. Москвичів влада попереджає, що за сильних поривів вітру краще не виходити на вулицю, а паркувати свої автомобілі на відстані від дерев і рекламних щитів.

У вівторок вранці в Москві у результаті північно-західного вітру повністю розсіявся смог. Як повідомляє Гідрометеобюро Москви і Московської області, вночі у столиці було зафіксовано температуру +19...+22 градуса, що супроводжувалася короткочасними дощами і грозами.

Зараз середня температура у різних районах столиці становить 25 градусів, атмосферний тиск - 750 мм ртутного стовпа, вологість - 59%. 17 серпня максимальна денна температура становитиме +27...+29 градусів за мінливої хмарності.

За прогнозами, похолодання триватиме. На думку метеорологів, погода в столиці до кінця літа буде в рамках кліматичної норми. У четвер максимальна денна температура становитиме +23...+24, до вихідних знизиться до +20. Весь тиждень буде дощовим, кількість опадів збільшиться до вихідних. Рівень опадів може досягти 2 мм.