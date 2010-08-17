Ліміт природних ресурсів на Землі буде вичерпано 21 серпня

За інформацією екологів, через кілька днів, 21 серпня, жителі Землі витратять весь капітал, який планета надала у їх розпорядження. Про це повідомляє італійська газета La Repubblica (переклад статті – InoPressa).

«Люди витратили воду, яка спонтанно поновлювалася у водоймищах, траву, яка росте на пасовищах, рибу з морів і озер, урожаї з родючих земель, дари лісу. Одночасно закінчився корисний простір для зберігання відходів, починаючи з парникових газів, що породжують кліматичний хаос». Цю страшну статистику навела незалежна міжнародна організація Global Footprint Network, яка протягом багатьох років підраховує вплив різних способів життя на навколишнє середовище. Вона порівнює розтрати людства за рік і можливість планети відновити свої ресурси після такого споживання. Цей вплив організація порівнює з "відбитком ноги", який у даному разі людство залишає на крихкій екології планети.

Як відзначає організація, з 22 серпня треба оголосити людей екологічними банкрутами. Проте, оскільки зупинитися неможливо, а альтернативи не реалізуються, люди вирішуватимуть проблему, передаючи векселі своїм онукам, тобто, відсовуючи проблему у майбутнє. «Ми братимемо воду, яка тече у підземних шарах, у тих, які не живляться дощами. Ми активізуватимемо пасовищне скотарство, жертвуючи полями і луками на догоду пустелям. Ми спустошимо моря і річки, виловлюючи більше риби і морепродуктів, ніж дозволяє природне відтворення. Ми продовжуватимемо втрачати кожної хвилини лісові угіддя, що дорівнюють за площею 65 футбольним полям. До того ж ми дозволимо парниковим газам захопити атмосферу, і вони обрушуватимуть тепло на наші голови, сприяючи виникненню більш частих повеней і пожеж», - зазначається у статті.

На думку італійського ученого Роберто БРАМБІЛЛІ, щоб почати знижувати наш вплив на навколишнє середовище, потрібно небагато: їсти менше м`яса, іноді їздити на велосипеді або на метро, а не на автомобілі, використовувати відновлювані джерела енергії.

Також слід брати приклад з китайців та індусів, які використовують лише необхідне, і залишають більше половини ресурсів планети у розпорядження інших видів.

Інакше, для задоволення наших потреб в їх нинішньому обсязі потрібна буде планета, у півтора рази більша за Землю, робить висновок організація.

Раніше Global Footprint Network підрахувала: якби всі люди жили як американці, потрібно було б чотири планети, подібні до Землі. Тоді дослідники вивчили ситуацію більш, ніж у 100 державах. З`ясувалося, що 80% країн споживають більше, ніж здатна дати їх власна територія. Вони спустошують свої запаси, ввозять ресурси з-за кордону і активно забруднюють океан і атмосферу.

Європеєць в середньому споживає і викидає удвічі менше, ніж американець, проте у довгостроковій перспективі і це непосильний для планети вантаж.

Найменше споживають і забруднюють навколишнє середовище жителі бідних країн, таких як Малаві, Гаїті, Непал або Бангладеш. Середньому жителю там потрібна всього половина гектара: а цього часто не досить, щоб забезпечити людину необхідною їжею і житлом.

Середньому росіянину, за даними екологів, потрібно близько 4,5 гектара простору. При цьому величезна країна може забезпечити йому приблизно 6 гектарів. За підрахунками Global Footprint Network, внесок Росії у забруднення навколишнього середовища і споживання ресурсів значно знизився після розвалу СРСР: мабуть, це пов`язано із занепадом промисловості і зниженням рівня життя.