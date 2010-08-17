У Черкаській області в криниці потонула 3-річна дівчинка

У селі Косарі Кам’янського району Черкаської області у криниці потонула трирічна дівчинка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, доки мати перебувала в будинку, троє її доньок гралися на подвір`ї. Разом з іншими у дворі була й найменша, трирічна донька.

Через недогляд, дівчинка зазирнула до криниці, не втрималася і впала в неї. На крики прибігла мати, але власними силами витягнути дитину з колодязя не змогла. Батько, який працював неподалік на фермі, за хвилину прибіг додому. Ризикуючи власним життям, він по мотузці спустився на дно й витягнув звідти дитину. На жаль, повернути дівчинку до життя батькам вже не вдалося.

Трагедія сталася через те, що криниця, поряд із якою бавилися діти, не була закрита. Рятувальники припускають, що самі дівчата і зсунули кришку.