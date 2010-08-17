Прикарпаття прийме дітей з регіонів Росії, де були пожежі

Івано-Франківська область готова прийняти на відпочинок і оздоровлення 300 дітей з постраждалих від пожеж російських регіонів.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської обласної держадміністрації з посиланням на губернатора області Михайла ВИШИВАНЮКА.

«Івано-Франківська область готова прийняти на відпочинок і оздоровлення 300 дітей з Росії, родини яких постраждали під час пожеж», - запевнив М.ВИШИВАНЮК.

Як повідомляв УНІАН, рішення про організацію відпочинку постраждалих від пожеж російських дітей ухвалила також Рада міністрів Криму.