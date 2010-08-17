Прикарпаття прийме дітей з регіонів Росії, де були пожежі
13:56, 17 серпня 2010Країна
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На відпочинок і оздоровлення
Івано-Франківська область готова прийняти на відпочинок і оздоровлення 300 дітей з постраждалих від пожеж російських регіонів.
Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської обласної держадміністрації з посиланням на губернатора області Михайла ВИШИВАНЮКА.
«Івано-Франківська область готова прийняти на відпочинок і оздоровлення 300 дітей з Росії, родини яких постраждали під час пожеж», - запевнив М.ВИШИВАНЮК.
Як повідомляв УНІАН, рішення про організацію відпочинку постраждалих від пожеж російських дітей ухвалила також Рада міністрів Криму.
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