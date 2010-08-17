Пиво підвищує ризик псоріазу у жінок

Великомасштабне дослідження американських учених показало, що у жінок, які випивають не менш як п`ять порцій пива в тиждень, ризик розвитку псоріазу підвищується більш ніж удвічі, повідомляє MedPage Today.

Співробітники лікарні Бостона Brigham and Women`s проаналізували дані 82 869 жінок у віці від 27 до 44 років, що взяли участь в проспективному дослідженні здоров`я медсестер з 1991 по 2005 рік. До моменту початку дослідження жодна з учасниць не страждала псоріазом.

Після введення поправок на вік, фізичну активність, дієту, масу тіла і ставлення до куріння виявилось, що у жінок, що випивають п`ять і більше стандартних 350-мл порцій звичайного пива в тиждень, ризик розвитку псоріазу приблизно в 2,3 разу більший, ніж у непитущих. Вживання аналогічних (у перерахунку на чистий спирт) доз інших напоїв, зокрема "легкого" пива, і менших доз звичайного пива на ризик псоріазу не впливало.

Результати дослідження опубліковані в журналі Archives of Dermatology.

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