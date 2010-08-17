На Херсонщині розповсюджували екстазі через чат

У місті Каховка Херсонської області міліція затримала трьох наркодилерів, які через чат місцевої локальної мережі розповсюджували пігулки екстазі.

Я повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО, слідством встановлено, що один із членів вказаної групи з метою пошуку споживачів наркотичних та психотропних речовин розмістив у чатах місцевої комп’ютерної локальної мережі, яка має доступ до мережі інтернет, повідомлення про наявність у нього наркотичної речовини та її вартість. Клієнтам підозрюваний повідомляв номер свого контактного телефона, місця схованки наркотиків, а також місця, куди необхідно покласти гроші.

Вказану інформацію перевірено та задокументовано, злочинців затримано.

Під час обшуків у членів даної групи вилучено 121 пігулку екстазі, 55,5 грамів амфетаміна та 7 грамів канабісу.

Стосовно затриманих правоохоронними органами порушено три кримінальні справи за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин). У даний час триває досудове слідство.