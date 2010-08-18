Тернопіль: за отруєння дітей парами хлору покарають

За фактом отруєння дітей в тернопільському аквапарку порушено кримінальну справу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА.

За її словами, одразу після інциденту працівники міської прокуратури провели перевірку закладу. За результатами перевірки стосовно службових осіб ТОВ «Алігатор2» порушено кримінальну справу за ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня у Тернополі в аквапарку «Лімпопо» розважально-готельного комплексу «Алігатор» четверо дітей отруїлося парами хлору.

Внаслідок одночасного додавання у воду підкислювача та гіпохлориду натрію утворилась газоподібна сполука хлору, якою отруїлися діти віком 8, 10 та 14 років.

Усіх потерпілих було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні, де їм встановлено діагноз «Отруєння парами хлору легкого ступеня».