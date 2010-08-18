Цибуля і часник лікують простату

Учені Американського Національного інституту раку, Америка, встановили, що натуральні фітонциди, а саме часник і цибуля, борються не тільки з гострими респіраторними захворюваннями. Виявляється, вживання цих овочів знижує ймовірність розвитку раку простати.

Два роки учені проводили експеримент, що довів цілющі властивості цибулі і часнику. У дослідженні взяли участь близько 450 абсолютно здорових чоловіків і 240 хворих раком передміхурової залози. Учені з`ясували, що близько 5 грамів цибулі на добу може понизити ймовірність онкології більш як на 50%.

Як і більшість лікарів, Енн Хсинг сподівається, що оприлюднення результатів подібних експериментів примусить людей відмовитися від фаст-фуда і перейти на нормальну здорову їжу. Таким чином, захист від раку, в усякому разі, його профілактика, цілком перебувають в наших руках.

tehno-med.ru