6 корисних властивостей морської води

Морська вода – одночасно і цілющий, і косметичний засіб. Бажаєте оздоровитись, схуднути і незвичайно покращати – пакуйте валізи – і в дорогу, до моря! Від усіх хвороб Теплі хвилі, яскраве сонце, напоєне екзотичними ароматами повітря, незрівнянне зоряне небо, яке буває тільки на півдні, а також майже обов`язкові романи і романтика – що ще потрібне для щастя? Справді море лікує не тільки тіла, але і душі. Скажіть, ну де ще можна так вдало сумістити лікування із захопленням?

Хвилі дають шкірі ефект легкого масажу, збагачують організм киснем, покращують роботу кровоносних судин, знижують тиск. Тому помірні морські купання рекомендують кардіологи.

Вода морів і океанів нормалізує терморегуляцію, підвищує життєвий тонус, має загартовуючу дію, зміцнює захисні сили організму. А ще – покращує циркуляцію крові, збільшує кількість червоних кров`яних тілець і нормалізує серцевий ритм, завдяки чому морські ванни прописують своїм немолодим пацієнтам геріатри.

Солоні води забезпечують організм негативними іонами, які нейтралізують надлишок шкідливих позитивних, які міські жителі накопичують в кам`яних джунглях. Завдяки цьому море має антистресову дію, що відмінно відоме невропатологам.

А ще море дарує нам величезну кількість корисних речовин, які нормалізують обмінні процеси і благотворно діють на ендокринну систему і гіпоталамус. Йод, яким багата морська вода, активізує мозок, покращує пам`ять, налагоджує роботу щитовидної залози. Будь-якій людині, страждаючій хронічними лор-захворюваннями і частими застудами, лікарі завжди радять з`їздити до моря.

Крім купання, не заважають полоскання горла і промивання носа підігрітою до 37°С морською водою. Полоскати рот цією корисною рідиною радять і стоматологи: справжня морська вода містить куди більше цілющих речовин, ніж найкраща зубна паста з морськими мінералами, а кисень, що міститься у воді, сприяє природному вибілюванню усмішки. Правда, перш ніж полоскати горло морською водою, потрібно переконатися, що вона чиста.

З піни морської До складу морської води входять йод, кальцій, калій, кремній, натрій, магній, марганець, фосфор, залізо, нікель, мідь, миш`як, кисень, азот, неон, гелій і багато інших елементів. Все це багатство ми вбираємо через пори і капіляри. Що багатший і концентрированніший сольовий склад морської води, то інтенсивніше відбувається живлення шкіри.

Згідно таласотерапії, максимум корисних речовин шкіра може одержати з води, підігрітої до 37 °С, але і після купання в звичайній морській воді з середньою температурою 20–25 °С корисний ефект зберігається. Насичуючись мінералами і солями, шкіра стає еластичнішою і пружною, зменшується набряклість. Морська вода особливо корисна для проблемної шкіри: вона змиває з її поверхні мікроби, зайве сало.

Солона вода точить не тільки камені, але і відточує наші фігури. Висока концентрація корисних речовин допомагає інтенсивному виведенню токсинів з організму. До того ж хвилі проводять легкий «антицелюлітний» масаж тіла, а якщо суміщати купання із спортивними іграми на воді або просто енергійно плавати, то апельсинова кірка танутиме на очах. До речі, йод, яким багаті морські мікроорганізми, додатково спалює жирові відкладення в проблемних місцях.

Шість морських правил •Перед тим як увійти до води, проведіть хвилин 10 в тіні, щоб уникнути різкого температурного контрасту між водою і повітрям.

•По приїзді на курорт перші дні краще купатися один раз в день. Потім кількість морських ванн можна збільшити до 2–3 разів на день.

•Не сидіть у воді до по синіння. Переохолодження може спровокувати застуду, бронхіт, цистит, загострення хронічних болячок. Якщо ви все-таки замерзнули, терміново виходьте на берег і енергійно розітріться махровим рушником.

•Не купайтеся відразу ж після їжі – це шкодить травленню, і не здійснюйте запливи на голодний шлунок. Це може викликати слабкість і напад тахікардії.

•По виході з моря не поспішайте під душ – дайте шкірі ввібрати корисні речовини.

•Якщо перебування в морі вам протипоказане за станом здоров`я, просто обливайтеся морською водою або робіть ножні ванни.

До речі Термін «таласотерапія» (лікування морем) ввів німецький лікар Фрідріх Вільгельм фон Халем ще в XVIII столітті. Приблизно в той же час англійський фізіолог Річард Рассел опублікував книгу про цілющість морської води. З тих пір лікарі стали прописувати своїм пацієнтам морські купання, немов мікстуру.

Які пляжі кращі – піщані або гальчані? По гальці корисно ходити босоніж – стимулювати на підошвах активні точки, які пов`язані зі всіма внутрішніми органами. Прогулянка зигзагами: вода – суша, прохолодне море – гарячі камені – прекрасне загартування.

А в пісок приємно зариватися. Тільки ділянку серця залиште відкритою. Провести 15–20 хвилин в гарячому піску корисно при остеохондрозі, проблемах з суглобами, простатиті і гінекологічних захворюваннях.

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